Чайка Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Феодосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1869

Дочь: Евдокия Косьминична

Отец ребёнка: Чайка Косьма Иванович

Место жительства
1869
Рождение ребёнка
?.08.1872

Дочь: Дорофиенко Наталия Косьмина

Отец ребёнка: Чайка Косьма Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1875

Сын: Чайка Иосиф Косьмич

Отец ребёнка: Чайка Косьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Косьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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