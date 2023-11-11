Чайка Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1869
Дочь: Евдокия Косьминична
Отец ребёнка: Чайка Косьма Иванович
Место жительства
1869
Рождение ребёнка
?.08.1872
Дочь: Дорофиенко Наталия Косьмина
Отец ребёнка: Чайка Косьма Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1875
Сын: Чайка Иосиф Косьмич
Отец ребёнка: Чайка Косьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно