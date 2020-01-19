Легович Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1962
Дата смерти19.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1962
Рождение ребёнка
22.09.1984
Дочь: Легович Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Легович Вера Германовна
Рождение ребёнка
15.01.1988
Сын: Легович Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Легович Вера Германовна
Рождение ребёнка
07.01.1997
Дочь: Легович Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Легович Марина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.01.2020
Похороны
22.01.2020