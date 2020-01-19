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Легович Владимир Андреевич

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Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

27.05.1962

Дата смерти

19.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1962

Отец: Легович Андрей Владимирович

Мать: Легович Зинаида Ивановна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
22.09.1984

Дочь: Легович Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Легович Вера Германовна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.01.1988

Сын: Легович Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Легович Вера Германовна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
07.01.1997

Дочь: Легович Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Легович Марина

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.01.2020
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Похороны
22.01.2020
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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