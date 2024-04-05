Kowalczyk Ignacy Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Kowalczyk Ignacy

Место рождения

Zakrzewek/Jelonki

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Zakrzewek/Jelonki
Бракосочетание
1839

Жена: Kowalczyk (Szyszkowska) Katarzyna

Jelonki akt 16/1839
Рождение ребёнка
08.05.1847

Дочь: Szuba (Kowalczyk) Anna

Мать ребёнка: Kowalczyk (Szyszkowska) Katarzyna

Wólka Nowa Wieś/Jelonki akt 37/1847
Смерть
Неизвестно

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