Касов Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Касов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1883 ст.
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1886 ст.
Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
12.12.1893 ст.
Дочь: Касова Лукия Михайловна
Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.
Сын: Ефим Михайлович
Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Касова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно