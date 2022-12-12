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Касов Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Касов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1883 ст.

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1886 ст.

Сын: Касов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
12.12.1893 ст.

Дочь: Касова Лукия Михайловна

Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.

Сын: Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Дочь: Касова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Касова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Елена Константиновна

Смерть
Неизвестно
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