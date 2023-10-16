Котлярова (Топольская) Наталия Флористовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлярова (Топольская) Наталия Флористовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Топольский Фрол

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котляров Иосиф Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котляров Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
21.03.1916

Дочь: (Котлярова) Алла Иосифовна

Отец ребёнка: Котляров Иосиф Яковлевич

Дубовичи, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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