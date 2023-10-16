Котлярова (Топольская) Наталия Флористовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Топольский Фрол
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1916
Дочь: (Котлярова) Алла Иосифовна
Отец ребёнка: Котляров Иосиф Яковлевич
Дубовичи, Сумська область
Смерть
Неизвестно