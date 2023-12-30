Попков Анемподист Кирилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Попков Кирило Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Афимья
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Попков Филип Анемподистов
Мать ребёнка: Попкова Афимья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Попков Тимофей Анемподистов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Попкова) Елена Анемподистова
Мать ребёнка: Попкова Афимья
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: (Попкова) Маремьяна Анемподистова
Мать ребёнка: Попкова Афимья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Попкова) Софья Анемподистова
Мать ребёнка: Попкова Афимья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Попкова) Парасковья Анемподистова
Мать ребёнка: Попкова Афимья
Смерть
Неизвестно