Попков Анемподист Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Анемподист Кирилов

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Попков Кирило Кондратьев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Афимья

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Попков Филип Анемподистов

Мать ребёнка: Попкова Афимья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Попков Тимофей Анемподистов

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Попкова) Елена Анемподистова

Мать ребёнка: Попкова Афимья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Попков Ефим Анемподистов

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: (Попкова) Маремьяна Анемподистова

Мать ребёнка: Попкова Афимья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Попкова) Софья Анемподистова

Мать ребёнка: Попкова Афимья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Попкова) Парасковья Анемподистова

Мать ребёнка: Попкова Афимья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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