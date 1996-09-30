Лизогубова Антонина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогубова Антонина Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1936

Дочь: Пожилова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лизогубов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизогубов Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетняк Вера Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизогубов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизогубов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизогубов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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