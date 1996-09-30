Лизогубова Антонина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1936
Дочь: Пожилова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лизогубов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизогубов Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетняк Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизогубов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизогубов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно