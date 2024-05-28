Магалюс Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти18.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магалюс Михаил
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1940
Дочь: Сгибнева Магалюс Мария Михайловна
Отец ребёнка: Магалюс Михаил
Смерть
18.07.1978