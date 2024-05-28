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Магалюс Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

18.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магалюс Михаил

Рождение ребёнка
1932

Сын: Магалюс Иван Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.1940

Дочь: Сгибнева Магалюс Мария Михайловна

Отец ребёнка: Магалюс Михаил

Смерть
18.07.1978

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