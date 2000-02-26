Чупринский Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупринский Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2000

Отец: не указан

Мать: Киргинцева Алла

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