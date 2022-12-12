Воробьёва (Боронина) Анна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Боронина) Анна Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Воробьёв Семён Алексеевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Семён Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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