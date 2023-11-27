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Новиков Николай

Место рождения

Тюмень

Дата рождения

05.11.1976

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1981 г.р.
1974 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1976

Отец: Новиков Ян

Мать: Новикова Надежда

Тюмень
Рождение ребёнка
16.09.2003

Сын: Новиков Никита

Мать ребёнка: Новикова Елена

Тюмень
Рождение ребёнка
28.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Анастасия

Тюмень
Рождение ребёнка
26.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анастасия

Развод
Неизвестно

Жена: Новикова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Елена

Место жительства
Неизвестно
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