Новиков Николай
Место рожденияТюмень
Дата рождения05.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1976
Отец: Новиков Ян
Мать: Новикова Надежда
Тюмень
Рождение ребёнка
16.09.2003
Сын: Новиков Никита
Мать ребёнка: Новикова Елена
Тюмень
Рождение ребёнка
28.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Анастасия
Тюмень
Рождение ребёнка
26.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Анастасия
Развод
Неизвестно
Жена: Новикова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Елена
Место жительства
Неизвестно