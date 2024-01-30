Максимов Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.02.1922
Дата смерти01.04.1970
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1922
Отец: Максимов Владимир
Мать: ?
карел | Карело-Финская ССР, Пряжинский р-н, Важинско-Пристанский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
С 19.06.1941 по 28.07.1958
кадровый военный, майор ж/д войск
Образование
С 19.06.1941 по 01.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
среднее ? профессиональное | лейтенант | Ленинградское училище военных сообщений им. М. В. Фрунзе
Бракосочетание
28.12.1945
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
есть справка о смене фамилии (выдана в 12.2022г)
Развод
21.12.1967
Смерть
01.04.1970
Причина смерти: Болезнь
Похороны
?.04.1970
11 участок (напротив таблички " 12 участок", чуть выше, вглубь полосы примерно третий ряд могил) Металлический ярко-голубой памятник-обелиск со звездой, виден с дороги) | Краснооктябрьское кладбище