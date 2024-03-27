Байков Иван Епифанович
Место рожденияр.п.Тума
Дата рождения1891
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Байков Епифан
Мать: Байкова ?
р.п.Тума
Рождение ребёнка
19.05.1918
Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна
Рязань, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Смирнова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна
Рязань
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Желнина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна
р.п.Тума
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна
р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова Елена Дмитриевна
Смерть
1946
р.п.Тума
Похороны
Неизвестно
р.п.Тума