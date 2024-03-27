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Байков Иван Епифанович

Место рождения

р.п.Тума

Дата рождения

1891

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Байков Епифан

Мать: Байкова ?

р.п.Тума
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Байков Николай Иванович

Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна

Рязань, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Смирнова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Байков Василий Иванович

Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна

Рязань
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Желнина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна

р.п.Тума
Рождение ребёнка
1934

Сын: Байков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Байкова Елена Дмитриевна

р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Елена Дмитриевна

Смерть
1946
р.п.Тума
Похороны
Неизвестно
р.п.Тума
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