Ильинский Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения05.01.1931
Дата смерти30.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931
Образование
1952
Воронежский лесотехнический институт
Рождение ребёнка
20.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий, директор лесхоза Рязанского района г. Рязани
Смерть
30.06.2004
Рязань, город Рязань, Рязанская область