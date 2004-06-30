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Ильинский Дмитрий Александрович

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Место рождения

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.01.1931

Дата смерти

30.06.2004

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931

Отец: Ильинский Александр Иванович

Мать: Ильинская Елизавета Ивановна

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Образование
1952
Воронежский лесотехнический институт
Рождение ребёнка
20.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
лесничий, директор лесхоза Рязанского района г. Рязани
Смерть
30.06.2004
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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