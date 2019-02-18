Воробьев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1934

Дата смерти

18.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Андреевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
18.02.2019

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