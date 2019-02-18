Воробьев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1934
Дата смерти18.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Валентина Андреевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
18.02.2019