Корогод Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорогод Неизвестно

Корогод Неизвестно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1952

Дочь: Корогод Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Звягинцева Евдокия Кузьминична

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корогод Николай

Мать ребёнка: Звягинцева Евдокия Кузьминична

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close