Корогод Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1952
Дочь: Корогод Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Звягинцева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корогод Николай
Мать ребёнка: Звягинцева Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно