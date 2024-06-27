Софонова Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софонова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Софонова) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Софонов Антоний Васильевич

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софонов Антоний Васильевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Софонов Иосиф Антонович

Отец ребёнка: Софонов Антоний Васильевич

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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