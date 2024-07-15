Кузина-Лащинская (Лащинская) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1986
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 22.05.2010 по 2023
Рождение ребёнка
16.03.2013
Сын: Кузин-Лащинский Мирослав Андреевич
Отец ребёнка: Кузин-Лащинский (Баранов) Андрей Игоревич
Рождение ребёнка
28.09.2017
Сын: Кузин-Лащинский Ярослав Андреевич
Отец ребёнка: Кузин-Лащинский (Баранов) Андрей Игоревич