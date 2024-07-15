Кузина-Лащинская (Лащинская) Екатерина Андреевна 04.03.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузина-Лащинская (Лащинская) Екатерина Андреевна

Кузина-Лащинская (Лащинская) Екатерина Андреевна

avatar

Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

04.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1986

Отец: Лащинский Андрей Александрович

Мать: Лащинская (Аристова) Светлана Владимировна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 22.05.2010 по 2023

Муж: Кузин-Лащинский (Баранов) Андрей Игоревич

Рождение ребёнка
16.03.2013

Сын: Кузин-Лащинский Мирослав Андреевич

Отец ребёнка: Кузин-Лащинский (Баранов) Андрей Игоревич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.09.2017

Сын: Кузин-Лащинский Ярослав Андреевич

Отец ребёнка: Кузин-Лащинский (Баранов) Андрей Игоревич

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.