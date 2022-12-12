Овечкин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти23.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1936
Сын: Овечкин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Бакина Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1944
Страна захоронения: Польша Регион захоронения: Мазовецкое воев. Место захоронения: г. Остроленка, ул. 1 Армии Войска Польскего Могила: 205 Откуда перезахоронен: Ломжиньское воев., гм. Стависки, д. Зал... Показать все