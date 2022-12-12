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Овечкин Александр Михайлович

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Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1911

Дата смерти

23.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.09.1936

Сын: Овечкин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Бакина Екатерина Степановна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакина Екатерина Степановна

Смерть
23.11.1944
Страна захоронения: Польша Регион захоронения: Мазовецкое воев. Место захоронения: г. Остроленка, ул. 1 Армии Войска Польскего Могила: 205 Откуда перезахоронен: Ломжиньское воев., гм. Стависки, д. Зал... Показать все
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