Винокурова Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокурова Мария Филипповна

Винокурова Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Иван

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
10.12.1922

Дочь: (Винокурова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.