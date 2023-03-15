Винокурова Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Иван
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
10.12.1922
Дочь: (Винокурова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей
Смерть
Неизвестно