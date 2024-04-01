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Standley John Richard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1828

Дата смерти

28.06.1919

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

1851 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1828

Отец: Stanley Noble

Мать: Stanley (Smart) Nancy

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1851

Сын: Standley Phillip

Мать ребёнка: Standley (Ausmus) Rachel

Рождение ребёнка
11.03.1866

Сын: Standley Edward

Мать ребёнка: Standley (Ausmus) Rachel

Смерть
28.06.1919

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