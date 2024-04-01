Standley John Richard
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1828
Дата смерти28.06.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1828
Отец: Stanley Noble
Мать: Stanley (Smart) Nancy
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1851
Сын: Standley Phillip
Мать ребёнка: Standley (Ausmus) Rachel
Рождение ребёнка
11.03.1866
Сын: Standley Edward
Мать ребёнка: Standley (Ausmus) Rachel
Смерть
28.06.1919