Васильевых (Скурихина) Матрона Петрова
Место рожденияБольшие Скурихины
Дата рождения12.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1856
Отец: Скурихин Петр Космин
Мать: Акилина Иосифова
Бракосочетание
05.02.1878
Муж: не указан
Коврижской волости, починка Статеинского кр-н Максим Семенов Васильевых, православного вероисповедания, первым браком, 22г Девица Матрона, Орловского соборного прихода, Левинской волости, деревни С... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1879
Дочь: Васильевых Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович
Поч.Киприановского крестьянской девица Мария Агафоникова Шубина
Рождение ребёнка
31.07.1880
Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Васильевых Никита Максимович
Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович
Рождение ребёнка
12.02.1885
Сын: Васильевых Федор Максимов
Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович
Воспр. Поч.Дранишниковского крн Стефан Николаев Дранишников
Рождение ребёнка
08.09.1886 ст.
Сын: Васильевых Иосиф Осипъ Максимович
Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович
Рождение ребёнка
18.05.1890
Дочь: Васильевых Елена Максимовна
Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович
Рождение ребёнка
29.07.1893
Дочь: Васильевых Серафима Максимовна
Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович
Смерть
Неизвестно