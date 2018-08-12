Васильевых (Скурихина) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевых (Скурихина) Матрона Петрова

Место рождения

Большие Скурихины

Дата рождения

12.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1856

Отец: Скурихин Петр Космин

Мать: Акилина Иосифова

Бракосочетание
05.02.1878

Муж: не указан

Коврижской волости, починка Статеинского кр-н Максим Семенов Васильевых, православного вероисповедания, первым браком, 22г Девица Матрона, Орловского соборного прихода, Левинской волости, деревни С... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1879

Дочь: Васильевых Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович

Поч.Киприановского крестьянской девица Мария Агафоникова Шубина
Рождение ребёнка
31.07.1880

Сын: Васильевых Сын м/рожд

Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Васильевых Никита Максимович

Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович

Савичи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1885

Сын: Васильевых Федор Максимов

Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович

Воспр. Поч.Дранишниковского крн Стефан Николаев Дранишников
Рождение ребёнка
08.09.1886 ст.

Сын: Васильевых Иосиф Осипъ Максимович

Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович

Савичи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1890

Дочь: Васильевых Елена Максимовна

Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович

Савичи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1893

Дочь: Васильевых Серафима Максимовна

Отец ребёнка: Васильевых Максим Семенович

Савичи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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