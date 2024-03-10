Акулина Илларионова
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Илларион Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
06.11.1824 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Смерть
Неизвестно