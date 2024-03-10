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Акулина Илларионова

Место рождения

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Илларион Петров

Мать: не указана

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
06.11.1824 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Смерть
Неизвестно

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