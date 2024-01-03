Быкова Мария
Место рождения
Дата рождения18.01.1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Быкова) Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Быкова) Лина Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Быкова) Анна
Отец ребёнка: Быков Иван
Бракосочетание
1926
Муж: Быков Иван
Рождение ребёнка
09.10.1927
Сын: Быков Геннадий
Отец ребёнка: Быков Иван
Деревня Кульшит возникла 18-19 веках, её население состояло только (!) их русских. Поэтому теория о марийском происхождении Геннадия Быкова не подтвердилась.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Быкова) Анастасия
Отец ребёнка: Быков Иван
Смерть
1986