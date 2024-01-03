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Быкова Мария

Место рождения

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.01.1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906

Отец: Свиньин Федор Афанасьевич

Мать: Свиньина (Кутергина) Татьяна Андреевна

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Быкова) Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Быкова) Лина Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Быкова) Анна

Отец ребёнка: Быков Иван

Бракосочетание
1926

Муж: Быков Иван

Рождение ребёнка
09.10.1927

Сын: Быков Геннадий

Отец ребёнка: Быков Иван

Деревня Кульшит возникла 18-19 веках, её население состояло только (!) их русских. Поэтому теория о марийском происхождении Геннадия Быкова не подтвердилась.
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Быкова) Анастасия

Отец ребёнка: Быков Иван

Смерть
1986
Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

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