Губина Анастасия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: Губина Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Губина Елизавета Григорьева
Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин
Смерть
1889