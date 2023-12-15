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Губина Анастасия Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Григорий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Губин Гордей Григорьев

Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: Губина Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Губин Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Губина Елизавета Григорьева

Отец ребёнка: Губин Григорий Саввин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1889

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