Игнатович Цыприян
Место рождения
Дата рождения20.07.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: (Игнатовичь) Анна
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Игнатовичь Михаил
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
09.04.1893
Дочь: (Игнатович) Анеля
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
20.09.1894
Сын: Игнатович Матеуш
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
28.11.1895
Сын: Игнатович Антон
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
15.03.1898
Дочь: (Игнатович) Анеля
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: (Игнатович) Элена
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
18.05.1904
Сын: Игнатович Феликс
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Игнатовичь) Antoņina
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина