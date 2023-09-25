Игнатович Цыприян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатович Цыприян

Место рождения

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

Дата рождения

20.07.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: (Игнатовичь) Анна

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Игнатовичь Михаил

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
09.04.1893

Дочь: (Игнатович) Анеля

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
20.09.1894

Сын: Игнатович Матеуш

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
28.11.1895

Сын: Игнатович Антон

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Рождение ребёнка
15.03.1898

Дочь: (Игнатович) Анеля

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: (Игнатович) Элена

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Игнатович Феликс

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Игнатовичь) Antoņina

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

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