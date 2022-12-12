Болотина Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1890
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1920 и 1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Болотина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Болотин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Болотина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Болотин Михаил Петрович
Смерть
После 1952