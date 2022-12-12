Болотина Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1890

Дата смерти

После 1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1920 и 1925

Муж: Болотин Михаил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Болотина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Болотин Михаил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Болотина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Болотин Михаил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1952
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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