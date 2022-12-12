Шляпников Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпников Александр Гаврилович

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

30.08.1885

Дата смерти

02.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1885
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
По 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1925
Франция
Смерть
02.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
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