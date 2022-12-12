Шляпников Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения30.08.1885
Дата смерти02.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885
Место жительства
По 1908
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1920
Место жительства
С 1925 по 1937
Место жительства
По 1925
Франция
Смерть
02.09.1937