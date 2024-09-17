Шорина (Бурова) Дарья Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1986
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бурова Марина Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.2011
Дочь: Шорина Елена Артёмовна
Отец ребёнка: Шорин Артём Александрович
Рождение ребёнка
14.07.2011
Дочь: Шорина Наталья Артёмовна
Отец ребёнка: Шорин Артём Александрович