Шорина (Бурова) Дарья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорина (Бурова) Дарья Евгеньевна

Место рождения

Демарино, Пластовский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

02.10.1986

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бурова Марина Николаевна

Демарино, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.07.2011

Дочь: Шорина Елена Артёмовна

Отец ребёнка: Шорин Артём Александрович

Рождение ребёнка
14.07.2011

Дочь: Шорина Наталья Артёмовна

Отец ребёнка: Шорин Артём Александрович

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