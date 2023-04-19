Аулов Евгений Сергеевич
Место рожденияГород Барнаул Алтайский край
Дата рождения11.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1980
Отец: Аулов Сергей Иванович
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
29.02.2012
Мать ребёнка: Аулова Ольга Михайловна
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.?
Мать ребёнка: Аулова Ольга Михайловна
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аулова Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: Аулова Ольга Михайловна
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аулова Ольга Михайловна