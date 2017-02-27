Гаврюсева (Иванова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврюсева (Иванова) Любовь Александровна

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Место рождения

Красный Октябрь, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.07.1951

Дата смерти

27.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Октябрь, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
01.06.1974

Муж: Гаврюсев Александр Александрович

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Сорокина Марианна Александровна

Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Александрович

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1979

Сын: Гаврюсев Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Александрович

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.02.2017
Красный Октябрь, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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