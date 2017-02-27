Гаврюсева (Иванова) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1951
Дата смерти27.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1974
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Сорокина Марианна Александровна
Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1979
Сын: Гаврюсев Ярослав Александрович
Отец ребёнка: Гаврюсев Александр Александрович
Смерть
27.02.2017