Габееева Гуадзага Х
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Етдзаев Александр Гагеевич23.08.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Едзаев Гаге Сосланбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Едзаев Гаге Сосланбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.08.1936
Сын: Етдзаев Александр Гагеевич
Отец ребёнка: Едзаев Гаге Сосланбекович
Смерть
Неизвестно