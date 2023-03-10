Шемонаев (Неизвестно) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Неизвестно) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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