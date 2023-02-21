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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерликов Михаил
Отец ребёнка: Стерликов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стерликов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерликов Иван
Отец ребёнка: Стерликов Степан
Борисоглебский уезд, Российская Империя