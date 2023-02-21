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Дата рождения

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Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Михаил

Отец ребёнка: Стерликов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерликов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Иван

Отец ребёнка: Стерликов Степан

Борисоглебский уезд, Российская Империя
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