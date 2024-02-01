Погибельный Степан Ивановичъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Погибельный Николай Степанович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Погибельный Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Погибельный Потап Степанович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Погибельный Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погибельная Александра
Смерть
Неизвестно