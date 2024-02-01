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Погибельный Степан Ивановичъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Погибельный Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Погибельный Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Погибельный Потап Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Погибельный Тимофей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погибельная Александра

Смерть
Неизвестно
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