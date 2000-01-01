Курочкина Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Левагина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Курочкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович
Работа или профессия
Неизвестно