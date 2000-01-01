Курочкина Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Александра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Курочкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Левагина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Курочкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Курочкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Диомидович

Работа или профессия
Неизвестно
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