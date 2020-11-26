Колесников Николай Алексеевич 20.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесников Николай Алексеевич

Место рождения

Марьино, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

20.07.1940

Дата смерти

26.11.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Марьино, Шебекинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Глазьева) Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
16.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Глазьева) Зинаида Андреевна

Красное, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Глазьева) Зинаида Андреевна

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Смерть
26.11.2020
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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