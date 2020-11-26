Колесников Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1940
Дата смерти26.11.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова (Глазьева) Зинаида Андреевна
Красное, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова (Глазьева) Зинаида Андреевна
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Смерть
26.11.2020
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область