Тимошенко (Стадникова) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Воронежский медицинский институт г.Воронеж
Место жительства
Неизвестно
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
ул.Сеченова д.7 кв.3
Работа или профессия
Неизвестно
Педиатр