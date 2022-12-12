Тимошенко (Стадникова) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Стадникова) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Владимир Васильевич

Образование
Неизвестно
Воронежский медицинский институт г.Воронеж
Место жительства
Неизвестно
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
ул.Сеченова д.7 кв.3
Работа или профессия
Неизвестно
Педиатр
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