Соколов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Соколов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1937
Дочь: Соколова Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Нина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1979
Москва, город федерального значения Москва