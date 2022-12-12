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Соколов Александр Васильевич

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Место рождения

Имачево, Вознесенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Соколов Василий

Мать: не указана

Имачево, Вознесенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1937

Дочь: Соколова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Нина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1979
Москва, город федерального значения Москва
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