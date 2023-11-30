Назарук Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарук Федосия

Назарук Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Фрося Зиновьевна

Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Евгения Зиновьевна

Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Галя Зиновьевна

Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назарук Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
31.08.1936

Сын: Назарук Емельян Зиновьевич

Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.