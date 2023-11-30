Назарук Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Фрося Зиновьевна
Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Евгения Зиновьевна
Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Галя Зиновьевна
Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1936
Сын: Назарук Емельян Зиновьевич
Отец ребёнка: Назарук Зиновий Иосифович