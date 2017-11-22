Иванов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1937

Дата смерти

22.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1937

Отец: Иванов Илья

Мать: Иванова Аксинья

Рождение ребёнка
08.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Алла

Рождение ребёнка
09.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Алла

Смерть
22.11.2017
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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