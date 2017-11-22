Иванов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1937
Дата смерти22.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1937
Отец: Иванов Илья
Мать: Иванова Аксинья
Рождение ребёнка
08.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Алла
Рождение ребёнка
09.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Алла
Смерть
22.11.2017
Похороны
Неизвестно