Попов Николай Семëнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1919
Дата смерти14.10.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1919
Отец: Попов Семëн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1943
Рождение ребёнка
05.06.1946
Мать ребёнка: Попова Пелагея Гордеевна
Рождение ребёнка
23.10.1948
Рождение ребёнка
22.04.1950
Смерть
14.10.1998
Похороны
Неизвестно
д.Красное Сосновский р-он