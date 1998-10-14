Попов Николай Семëнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Семëнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1919

Дата смерти

14.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1919

Отец: Попов Семëн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Пелагея Гордеевна

Рождение ребёнка
05.06.1946

Сын: Попов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Попова Пелагея Гордеевна

Рождение ребёнка
23.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Пелагея Гордеевна

Рождение ребёнка
22.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Пелагея Гордеевна

Смерть
14.10.1998
Похороны
Неизвестно
д.Красное Сосновский р-он
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