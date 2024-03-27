Минагулова (Деветьярова) Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинагулова (Деветьярова) Латифа

Минагулова (Деветьярова) Латифа

Место рождения

с.Абдульменево Удмуртия

Дата рождения

1897

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

1916 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Деветьяров Гатаулла

Мать: Деветьярова Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минагулов Муллахмет

Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Габдеева (Минагулова) Магсума

Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Заитова (Минагулова) Нажия

Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.