Минагулова (Деветьярова) Латифа
Место рожденияс.Абдульменево Удмуртия
Дата рождения1897
Дата смерти1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Деветьяров Гатаулла
Мать: Деветьярова Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минагулов Муллахмет
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: Габдеева (Минагулова) Магсума
Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Заитова (Минагулова) Нажия
Отец ребёнка: Минагулов Муллахмет
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно