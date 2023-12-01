Анисимов Петр Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Анна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Анисимов Петр Петрович

Мать ребёнка: Анисимова Анна

Смерть
Неизвестно

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