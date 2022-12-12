Воеводин Дмитрий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.2017
Дочь: Воеводина София Дмитриевна
Мать ребёнка: Воеводина Мария Александровна
Рождение ребёнка
30.03.2022
Дочь: Воеводина Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Воеводина Мария Александровна