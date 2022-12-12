Воеводин Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Дмитрий Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воеводин Олег Серафимович

Мать: Воеводина Наталия Владимировна

Бракосочетание
28.09.2016

Жена: Воеводина Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.2017

Дочь: Воеводина София Дмитриевна

Мать ребёнка: Воеводина Мария Александровна

Рождение ребёнка
30.03.2022

Дочь: Воеводина Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Воеводина Мария Александровна

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