Кокурина (Цаплинова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1925
Дата смерти30.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925
Рождение ребёнка
?.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокурин Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокурин Иван Иванович
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1959
Дочь: Бессонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кокурин Иван Иванович
Смерть
30.05.2000
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба