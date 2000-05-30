Кокурина (Цаплинова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокурина (Цаплинова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1925

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925

Отец: Цаплинов Иван Васильевич

Мать: Цаплинова Хрестина Александровна

Рождение ребёнка
?.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокурин Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокурин Иван Иванович

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1959

Дочь: Бессонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кокурин Иван Иванович

Смерть
30.05.2000
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба
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