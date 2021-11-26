Вейкнис Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1957
Дата смерти26.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1957
Отец: Вейкнис Иозас
Мать: Вейкнис Анисия
Бракосочетание
06.06.1981
Жена: Вейкнис Ольга
Рождение ребёнка
28.03.1982
Дочь: Алексеева Наталья
Мать ребёнка: Вейкнис Ольга
г. Краснодар
Рождение ребёнка
17.09.1984
Сын: Вейкнис Алексей
Мать ребёнка: Вейкнис Ольга
Смерть
26.11.2021