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Вейкнис Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1957

Дата смерти

26.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1957

Отец: Вейкнис Иозас

Мать: Вейкнис Анисия

Бракосочетание
06.06.1981

Жена: Вейкнис Ольга

Рождение ребёнка
28.03.1982

Дочь: Алексеева Наталья

Мать ребёнка: Вейкнис Ольга

г. Краснодар
Рождение ребёнка
17.09.1984

Сын: Вейкнис Алексей

Мать ребёнка: Вейкнис Ольга

Смерть
26.11.2021
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