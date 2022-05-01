Сахоневич Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1935
Дата смерти01.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1935
Рождение ребёнка
01.12.1956
Дочь: Сохоневич Людмила Геннадиевна
Отец ребёнка: Сохоневич Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1959
Сын: Сохоневич Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Сохоневич Геннадий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2022