Сахоневич Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахоневич Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1935

Дата смерти

01.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1935

Отец: Павлюкович Григорий Трофимович

Мать: Павлюкович Анна Андреевна

Рождение ребёнка
01.12.1956

Дочь: Сохоневич Людмила Геннадиевна

Отец ребёнка: Сохоневич Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
06.01.1959

Сын: Сохоневич Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Сохоневич Геннадий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сохоневич Геннадий Павлович

Смерть
01.05.2022
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