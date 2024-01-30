Рыбников Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбников Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1908

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908

Отец: Рыбников Михаил Иосифович

Мать: Рыбникова Александра

Рождение ребёнка
14.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рыбникова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова Анна Фёдоровна

Смерть
1984
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