Рыбников Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1908
Дата смерти1984
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908
Отец: Рыбников Михаил Иосифович
Мать: Рыбникова Александра
Рождение ребёнка
14.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рыбникова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбникова Анна Фёдоровна
Смерть
1984