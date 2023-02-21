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Комарова Екатерина Iоаннова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Комаров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич

Горка, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1909

Сын: Комаров Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич

Горка, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1911

Сын: Комаров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич

Горка, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Комаров Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич

Горка, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Комаров Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич

Горка, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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