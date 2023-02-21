Комарова Екатерина Iоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1904
Сын: Комаров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
10.06.1909
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
10.08.1911
Сын: Комаров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
21.09.1913
Сын: Комаров Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
08.02.1915
Сын: Комаров Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Козьмич
Смерть
Неизвестно